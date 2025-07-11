ВСУ поразили российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью $10 млн
Недавно на одном из активных направлений фронта разведчики бригады "Черный лес" обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
"Уничтожен очередной российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью около $10 млн. На видео - совместная работа бригады "Черный лес" и 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд"", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн.
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