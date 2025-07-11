Украину атаковали 79 дронов: зафиксировано попадание в 8 локациях
В ночь на 11 июля российская армия атаковала 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбиты 44 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
Кроме того, 16 дронов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Зафиксировано попадание 19 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Напомним, недавно на одном из активных направлений фронта разведчики бригады "Черный лес" обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".