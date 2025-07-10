На Прикарпатье беспилотник обнаружил посреди озера тело человека
Трагический случай на воде произошел 7 июля в поселке Отыния Коломыйского района. В местном озере утонул мужчина
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
На берегу озера брат жертвы обнаружил личные вещи пропавшего. Местный житель предположил, что его родственник утонул.
"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью БпЛА обнаружили тело мужчины посреди озера", — говорится в сообщении.
Водолазы достали тело утопленника на берег и передали сотрудникам полиции. Погибшим оказался житель Отинии 1979 года рождения.
Напомним, 7 июля в акватории реки Южный Буг в городе Первомайск Николаевской области на глазах у односельчан погиб рыбак.
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