На Прикарпатье беспилотник обнаружил посреди озера тело человека

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Трагический случай на воде произошел 7 июля в поселке Отыния Коломыйского района. В местном озере утонул мужчина

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На берегу озера брат жертвы обнаружил личные вещи пропавшего. Местный житель предположил, что его родственник утонул.

"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью БпЛА обнаружили тело мужчины посреди озера", — говорится в сообщении.

Водолазы достали тело утопленника на берег и передали сотрудникам полиции. Погибшим оказался житель Отинии 1979 года рождения.