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08 июля 2025, 04:50

В Харькове получил приговор военный за убийство коллеги

08 июля 2025, 04:50
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Иллюстративное фото
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В Харькове за убийство коллеги судили военного. Это произошло во время конфликта

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове суд признал военного виновным в убийстве коллеги. Это произошло во время конфликта в состоянии необходимой самообороны на территории временной дислокации воинской части.

Между двумя мужчинами были неприязненные отношения. В тот момент они оба были в состоянии алкогольного опьянения и начали ссориться. Во время конфликта один из солдат, опасаясь за свою жизнь, применил оружие в ответ на угрозу со стороны коллеги.

На суде мужчина раскаялся. Суд учел, что раньше у него не было проблем с законом, а во время службы он получил ранения на фронте. В результате ему назначили два года лишения свободы, но освободили от реального заключения с испытательным сроком на один год.

Напомним, ранее в Харьковской области судили военного, который на пляже из-за ссоры с прохожим. К счастью, никто не пострадал. На суде мужчина признал вину и раскаялся.

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