Фото: Нацполиция

В Харькове объявили о подозрении молодым ребятам за убийство. Они жестоко избили мужчину, из-за чего он умер

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове задержаны трое молодых парней, которые жестоко избили мужчину. От полученных травм он скончался. Инцидент произошел накануне 6 июня. Тогда полицейским сообщили о теле мужчины в Саловском районе. Причиной смерти послужили множественные телесные повреждения и переломы.

Как выяснили правоохранители, вечером группа молодых ребят (среди которых были и несовершеннолетние) распивала алкоголь по гаражам. Между ними и 25-летним мужчиной произошел конфликт, переросший в драку. Потерпевшему нанесли многочисленные удары по голове и туловищу, в результате чего он скончался.

Правоохранители нашли 18-летнего и двух 16-летних ребят. Их задержали и объявили им о подозрении. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Закарпатской области раскрыли жестокое убийство 37-летнего мужчины. Оказалось, что за этим стоял 44-летний односельчанин и 16-летний ребята. Они не только убили мужчину, но и пытались сжечь его тело, чтобы скрыть следы преступления.