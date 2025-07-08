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08 июля 2025, 13:58

Трагедия в Харьковской области: женщина заблокировала бус, увозивший ее принудительно мобилизованного сына

08 июля 2025, 13:58
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В Мерефе под Харьковом женщина пыталась остановить бус с принудительно мобилизованным сыном

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Мерефе под Харьковом произошло трагическое происшествие с участием женщины, преследовавшей бус с сыном, которого принудительно мобилизовали.

Согласно сообщениям местных пабликов, женщина, которая, по версии очевидцев, может быть матерью парня, силой затянутого в транспортное средство, вцепилась за переднюю часть бусика, пытаясь помешать его выезду. Водитель медленно ехал назад и не реагировал на человека. Когда авто увеличило скорость, женщина споткнулась и упала на землю, однако бус продолжил движение.

Женщина поднялась и догнала машину. Тогда из него вышел мужчина и насильно оттащил женщину. Когда бус отъехал, она в отчаянии закричала на всю улицу и потеряла сознание. К ней подбежали небезразличные прохожие и начали оказывать первую медицинскую помощь.

По информации из тех же источников, женщина скончалась в карете скорой помощи. Официального подтверждения этой информации пока нет. Обстоятельства инцидента выясняются. Ждем официальных сообщений от представителей местных властей и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на Волыни адвокат "продавала" влияние на ТЦК.

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