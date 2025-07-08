иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 8 июля, в Изюмском районе специалисты будут проводить плановые взрывы взрывоопасных предметов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.

В период с 10:00 до 12:00 специалисты будут работать вблизи города Балаклея.

"Возможны звуки взрывов – запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.