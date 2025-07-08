На Харьковщине продолжается разминирование: жителей предупредили о взрывах
Сегодня, 8 июля, в Изюмском районе специалисты будут проводить плановые взрывы взрывоопасных предметов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.
В период с 10:00 до 12:00 специалисты будут работать вблизи города Балаклея.
"Возможны звуки взрывов – запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области боевая часть сбитого "шахеда" упала в лесу и не взорвалась саперы. Ее обезвредили саперы.
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