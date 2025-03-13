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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, что женщина не ухаживала за своим сыном, который родился с патологиями и нуждался в особом постоянном уходе из-за тяжелой болезни.

С момента оформления социальной помощи в 2022 году она ни разу не обратилась к врачам, хотя ребенок в этом нуждался. Кроме того, мальчик три дня был сам в квартире, несмотря на свое беспомощное состояние, и умер. Женщина сама позвонила в полицию, когда "наведалась" домой.

По выводам экспертов, смерть наступила из-за механической асфиксии от закрытия отверстий носа и рта мягкими предметами. Также установлено, что мальчик несколько дней не ел – в его желудке и кишечнике не было никаких остатков пищи.

Женщине избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ранее на Закарпатье судили мужчину, который в пьяном виде убил ножом своего годовалого сына. После совершенного он скрывался в лесном массиве, однако правоохранители его задержали. Суд приговорил его к пожизненному заключению.