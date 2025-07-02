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02 июля 2025, 11:56

Выстрел в 15 см от ребенка: в Киеве мужчина открыл огонь по авто волонтерки – его задержали

02 июля 2025, 11:56
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фото: Национальная полиция
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Вечером 30 июня в Подольском районе Киева мужчина на велосипеде открыл огонь по автомобилю, в котором ехала волонтерка вместе с малолетним сыном. К счастью, никто не пострадал

Об этом сообщила столичная полиция и руководительница инструкторского отдела фонда "Вернись живым" Виктория Дворецкая, передает RegioNews.

По ее словам, нападение произошло около 20:00, когда женщина возвращалась домой с ребенком. Выстрел пришелся всего за 15 сантиметров до заднего стекла – с той стороны, где в автокресле сидел мальчик.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Полицейские совместно с работниками криминального анализа оперативно установили личность стрелка. Им оказался 46-летний местный житель, его задержали. У него изъяли револьвер, из которого был произведен выстрел.

Мужчина объяснил свои действия тем, что его якобы "подрезали" на дороге, когда он ехал на велосипеде, поэтому он решил "отомстить".

Прокуратура подтвердила факт задержания. По этому случаю возбуждено уголовное производство. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве полиция задержала 63-летнего таксиста, которого певица Тоня Матвиенко обвинила в нападении на нее.

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