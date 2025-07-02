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В Харьковской области разоблачили женщину, которая незаконно получала социальные выплаты. Деньги предназначались ее матери, уже ушедшей из жизни

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области сообщили подозрение женщине, которая получала незаконно социальные выплаты ее матери. Это была финансовая помощь вынужденно перемещенному лицу. Деньги назначались матери женщины, которая жила в поселке Солоницевка.

Женщина после смерти матери продолжила пользоваться ее банковской картой. Она незаконно получила более 16 тысяч гривен государственной помощи. Теперь она получила подозрение по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили женщину, которая получала пенсию мертвого соседа. Долгое время она ухаживала за ним и имела доступ к его банковской карте, чем впоследствии воспользовалась.