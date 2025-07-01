Монтажник из Днепра собирал разведданные для россиян: СБУ задержала предателя
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре агента российской военной разведки, готовившего координаты для воздушных атак агрессора по критической инфраструктуре Украины
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, 54-летний монтажник местной строительной компании попал в поле зрения окупантов, когда пытался приобрести в интернете фальшивые документы для выезда за границу под видом иностранца. После вербовки он собирал для куратора геолокации энергогенерирующих предприятий, обеспечивающих электроэнергией жилые массивы Днепра и Запорожья.
Используя свое служебное положение в компании, занимающейся восстановлением поврежденных объектов энергетики после вражеских атак, агент фиксировал техническое состояние потенциальных целей и фотографировал их с геолокацией на карте.
Информацию он передавал куратору фактически корректируя повторные удары российских войск по энергетической инфраструктуре украинских городов.
Для конспирации изменник использовал несколько телефонов, которые периодически менял и хранил у родственников.
Служба безопасности установила личность агента и задержала его по месту жительства. Ему сообщено о подозрении.
Напомним, на днях киберспециалисты СБУ разоблачили и задержали двух агентов военной разведки РФ, работавших в Одессе. Вражеская агентура корректировала удары россиян по Силам обороны на юге Украины.