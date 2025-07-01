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01 июля 2025, 11:35

Монтажник из Днепра собирал разведданные для россиян: СБУ задержала предателя

01 июля 2025, 11:35
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фото: СБУ
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Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре агента российской военной разведки, готовившего координаты для воздушных атак агрессора по критической инфраструктуре Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, 54-летний монтажник местной строительной компании попал в поле зрения окупантов, когда пытался приобрести в интернете фальшивые документы для выезда за границу под видом иностранца. После вербовки он собирал для куратора геолокации энергогенерирующих предприятий, обеспечивающих электроэнергией жилые массивы Днепра и Запорожья.

Используя свое служебное положение в компании, занимающейся восстановлением поврежденных объектов энергетики после вражеских атак, агент фиксировал техническое состояние потенциальных целей и фотографировал их с геолокацией на карте.

Информацию он передавал куратору фактически корректируя повторные удары российских войск по энергетической инфраструктуре украинских городов.

Для конспирации изменник использовал несколько телефонов, которые периодически менял и хранил у родственников.

Служба безопасности установила личность агента и задержала его по месту жительства. Ему сообщено о подозрении.

Напомним, на днях киберспециалисты СБУ разоблачили и задержали двух агентов военной разведки РФ, работавших в Одессе. Вражеская агентура корректировала удары россиян по Силам обороны на юге Украины.

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