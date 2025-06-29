В Харьковской области дрон попал в гражданский автомобиль: погиб 63-летний пассажир, водитель ранен
В Купянском районе на Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Regionews.
Утром 29 июня Купянский район Харьковской области оказался под прицелом российских дронов. Один из беспилотников атаковал гражданский автомобиль на трассе - удар пришелся на легковой автомобиль ВАЗ с прицепом, в котором находились двое мужчин.
В результате попадания 63-летний пассажир погиб на месте. 59-летний водитель, получил серьезные осколочные ранения. Пострадавший госпитализирован. Его состояние уточняется.
На месте трагедии работают следователи и эксперты, фиксирующие обстоятельства произошедшего как очередное преступление со стороны России против гражданского населения. Полиция Харьковщины открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, в результате атаки на Днепропетровщину пострадали два человека: повреждены дома и инфраструктура.