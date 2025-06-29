фото: Национальная полиция Украины

В Купянском районе на Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Regionews.

Утром 29 июня Купянский район Харьковской области оказался под прицелом российских дронов. Один из беспилотников атаковал гражданский автомобиль на трассе - удар пришелся на легковой автомобиль ВАЗ с прицепом, в котором находились двое мужчин.

Последствия вражеских обстрелов на трассе в Купянском районе

В результате попадания 63-летний пассажир погиб на месте. 59-летний водитель, получил серьезные осколочные ранения. Пострадавший госпитализирован. Его состояние уточняется.

На месте трагедии работают следователи и эксперты, фиксирующие обстоятельства произошедшего как очередное преступление со стороны России против гражданского населения. Полиция Харьковщины открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в результате атаки на Днепропетровщину пострадали два человека: повреждены дома и инфраструктура.