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25 июня 2025, 22:25

Детство во время войны: в Харьковской области построят первый подземный детский сад

25 июня 2025, 22:25
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Иллюстративное фото
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Впервые в Украине будет построен подземный детский сад. Это заведение в Харьковской области планируют сделать на 500 детей

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, есть уникальный проект по подземному детскому саду на 500 детей. Власти региона будут обращаться к правительству, чтобы приступить к реализации. Харьковщина станет практически первым примером с такими заведениями, как это было с подземными школами.

Напомним, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что в городе вынуждены строить именно подземные школы, чтобы дети имели возможность учиться. Уже к 1 сентября планируется строительство трех таких школ в Салтовском районе.

Также мэр напомнил, что в Харькове уже переоборудовали шесть станций метро, чтобы там могли учиться дети.

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