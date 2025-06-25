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25 июня 2025, 20:45

В Днепропетровской области эвакуировали 720 детей

25 июня 2025, 20:45
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фото: ДнепроОВА.
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В Днепре провели заседание Совета обороны области. Главное внимание – безопасность в приграничных районах и эвакуация детей из Синельниковщины.

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

В Днепре состоялось заседание Совета обороны Днепропетровской области, на котором ключевой темой стал вопрос безопасности в районах, приближенных к линии фронта. Особое внимание участники собрания уделили эвакуации мирного населения, прежде всего, детей с территорий повышенного риска.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в Синельниковском районе продолжается плановый вывоз жителей из потенциально опасных населенных пунктов. По состоянию на данный момент эвакуировано более 720 детей.

Руководство области также предостерегает: российские диверсионные группы пытаются проникнуть на подконтрольные территории для дестабилизации ситуации. По словам главы ДнепроОВА, благодаря четким действиям сил обороны попытки врага терпят поражение, однако бдительность остается крайне важной.

Кроме вопросов безопасности, участники совещания обсудили темпы строительства укреплений, ход мобилизационных процессов, а также отметили важность соблюдения правил противопожарной безопасности в условиях жаркого сезона. Все планируемые мероприятия должны быть выполнены в установленные сроки.

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оккупанты эвакуация Днепропетровская область Синельниково дети
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