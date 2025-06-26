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26 июня 2025, 21:20

За неделю в Харьковской области разминировали более 260 га территорий

26 июня 2025, 21:20
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В течение недели пиротехнические подразделения разминировали более 260 га территории Харьковской области. Также саперы обнаружили и обезвредили 2 114 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации ОВА, с 19 по 25 июня сводные пиротехнические подразделения обследовали:

  • более 200 га сельхозугодий;
  • более 5 км участков автодорог;
  • около 6,5 километра линий электропередач;
  • почти 3 километра газопроводов;
  • 0,4 га акватории;
  • три объекта;
  • разминировали 23 домовладения.

Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 3 974 абонентов.

"В течение 25 июня пиротехнические подразделения разминировали почти 50 га территорий, более 39 га сельскохозяйственных угодий, более километра линий электропередач, почти 500 метров участков автомобильных дорог, более 300 метров газопроводов, а также обследовали 6 домовладений. Обнаружили и обезвредили 442 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

Об обнаруженных подозрительных предметах гражданских призывают обязательно сообщать по телефонам: 101 и 102.

Напомним, на окраине одного из сел Николаевской области местные жители обнаружили опасные боеприпасы к крылатой ракете.

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