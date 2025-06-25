На Востоке украинские дронщики уничтожили бронетехнику и разминировали FPV-засады оккупантов
Пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть" продолжают зачищать Донецкую область от российских захватчиков
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Наши дронщики эффективно режут связь, уничтожают вражеский транспорт и бьют по технике оккупантов.
"В сегодняшней подборке — уничтожение 1 единицы бронетехники, трех "буханок", грузовика, 4 FPV-засад и антенны связи", — говорится в сообщении.
Ранее в Донецкой области воины бригады "Месть" оставили оккупантов без связи.
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