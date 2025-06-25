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25 июня 2025, 01:25

На Востоке украинские дронщики уничтожили бронетехнику и разминировали FPV-засады оккупантов

25 июня 2025, 01:25
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Пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть" продолжают зачищать Донецкую область от российских захватчиков

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Наши дронщики эффективно режут связь, уничтожают вражеский транспорт и бьют по технике оккупантов.

"В сегодняшней подборке — уничтожение 1 единицы бронетехники, трех "буханок", грузовика, 4 FPV-засад и антенны связи", — говорится в сообщении.

Ранее в Донецкой области воины бригады "Месть" оставили оккупантов без связи.

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РФ война пограничники оккупанты потери россиян Донетчина подразделение Феникс бригада Месть
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