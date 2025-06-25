На Востоке украинские дронщики уничтожили бронетехнику и разминировали FPV-засады оккупантов

скриншот с видео

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Наши дронщики эффективно режут связь, уничтожают вражеский транспорт и бьют по технике оккупантов.

"В сегодняшней подборке — уничтожение 1 единицы бронетехники, трех "буханок", грузовика, 4 FPV-засад и антенны связи", — говорится в сообщении.