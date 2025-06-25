Харьков под ударом: "шахеды" атаковали Киевский район, есть раненый

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 25 июня Харьков снова оказался под атакой российских войск. Оккупанты обстреляли город, применив семь ударных беспилотников типа "Шахед"

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов , передает RegioNews .

По его словам, все вражеские дроны попали в Киевский район города. Один из ударов пришелся по территории гражданского предприятия, другие – вблизи незаселенного жилого дома.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова , пострадал 64-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь и госпитализировали.

Напомним, в ночь на 24 июня россияне также атаковали Харьков. Пострадали пять человек, среди них – 15-летняя девочка.