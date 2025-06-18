За сутки ВСУ ликвидировали более 1000 россиян, — Генштаб

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За минувшие сутки, 17 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 040 российских захватчиков, 23 крылатые ракеты, семь танков, 31 боевую бронированную машину, одну РСЗО, 37 артиллерийских систем, 184 БпЛА оперативно-тактического уровня и 137 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 007 160 солдат.