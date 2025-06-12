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12 июня 2025, 19:58

Житель Полтавщины, ухаживающий за онкобольной женой, получил 3 года за уклонение от мобилизации

12 июня 2025, 19:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В городе Горишние Плавни Кременчугского района 40-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он не явился в территориальный центр комплектования, несмотря на то, что был предупрежден о вызове, содержании повестки и возможных юридических последствиях

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Как выяснилось в суде, обвиняемый не имел официально предоставленной отсрочки от призыва, хотя объяснил свое отсутствие тем, что ухаживал за тяжелобольной женой, которая на тот момент проходила курс лечения от онкологии. Также он заботился о пожилой теще.

Впоследствии жена действительно получила статус лица с инвалидностью II группы, однако это произошло уже после даты, когда мужчина должен был прибыть в ТЦК и СП.

Суд подчеркнул, что сам факт наличия обстоятельств, которые могут быть основанием для отсрочки, не равнозначен официальной предоставленной отсрочке. Поскольку мужчина не обращался в центр комплектования с заявлением о ее предоставлении, суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор еще может быть обжалован в течение следующих 30 дней.

Напомним, ранее Полтавская ОВА поручила полиции доставить сотни уклонистов в ТЦК.

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