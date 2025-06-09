Из-за непогоды обесточено более 500 населенных пунктов в 9 областях

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По состоянию на утро 9 июня из-за осложненных погодных условий — грозы, град и сильные порывы ветра — полностью или частично остались без электроснабжения 508 населенных пунктов

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

По данным Тернопольской областной военной администрации, в результате непогоды повреждены электросети в 30 населенных пунктах Чертковского и Кременецкого районов, из которых 12 — частично.

Порывы ветра также привели к разрушению кровель на пяти зданиях — среди них три жилых дома, спортивный зал школы и магазин. В нескольких населенных пунктах зафиксированы повреждения дорожного покрытия на пяти улицах.

В компании "Укрэнерго" сообщают, что на 09:30 утра 9 июня потребление электроэнергии в Украине выросло на 2,5% по сравнению с предыдущим рабочим днем. Это связано с пасмурной погодой, что уменьшило эффективность работы частных солнечных электростанций и привело к увеличению нагрузки на энергосистему.

В то же время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах. В "Укрэнерго" подчеркнули, что украинская энергосистема еще приходит в себя после последних массированных ракетно-дроновых атак со стороны России.

Напомним, в ночь на 9 июня россияне атаковали Украину 499 средствами воздушного нападения.