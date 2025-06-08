16:42  07 червня
На Полтавщині жінка напала на військового: як її покарав суд
13:51  07 червня
Трагедія на Одещині: у Затоці двоє людей підірвалися на міні
11:22  07 червня
Дві ДТП за день: на Львівщині травмовані водій самоката і 70-річний велосипедист
UA | RU
UA | RU
08 червня 2025, 11:30

Удар по Харкову: росіяни вбили керівницю дитячої залізниці

08 червня 2025, 11:30
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці розповіли про наслідки удару росіян по Харкову. Внаслідок атаки двоє людей померли

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Шевченківському районі зафіксували влучання по території дитячої залізниці. Загинула жінка, яка очолювала залізницю (вона була призначена лише два тижні тому). Ще 12 людей отримали поранення та зазнали гострого шоку.

Інший авіаційний боєприпас розірвався над будинком. Двоє чоловіків отримали поранення.

У Київському районі КАБ поцілив по приватному житловому сектору: пошкоджено будинки та господарські будівлі. Постраждали пʼять людей: двоє жінок та двоє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки — гостра реакція на стрес.

Також стало відомо, що в лікарні помер 62-річний чоловік, який отримав поранення увечері 7 червня.

Нагадаємо, що росіяни 7 червня росіяни атакували Харків авіабомбами. Повідомлялось, що внаслідок атаки восьмеро людей госпіталізовані. Серед них 14-річний хлопець. Троє з постраждалих тяжко поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув чоловік, поранено підлітка
08 червня 2025, 10:45
На Донеччині дрон РФ атакував пожежну частину
07 червня 2025, 16:12
У Харкові під завалами підприємства можуть бути люди
07 червня 2025, 15:30
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
На Київщині в ДТП постраждав неповнолітній
08 червня 2025, 14:45
"Ніщо не відрізняло тих 3 дні від полону в Росії": на Буковині ТЦК в подвалі утримували бойового медика - що кажуть в самому ТЦК
08 червня 2025, 13:50
У Сумах судитимуть викладача, який домагався до неповнолітньої студентки
08 червня 2025, 13:00
Ранок почався з атаки: росіяни вчергове вдарили по Сумщині, є поранені
08 червня 2025, 12:30
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув чоловік, поранено підлітка
08 червня 2025, 10:45
Затримання військового з протезом: у поліції Києва пояснили, що насправді сталось на Михайлівській площі
08 червня 2025, 09:45
Ворог вдарив по Харкову КАБами: одна людина загинула, є поранені
07 червня 2025, 18:52
"Павутина" в дії: СБУ показала нове відео успішного удару по стратегічній авіації РФ
07 червня 2025, 18:13
На Рівненщині зафіксували новий випадок дирофіляріозу
07 червня 2025, 17:28
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »