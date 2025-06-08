Фото: прокуратура

Правоохоронці розповіли про наслідки удару росіян по Харкову. Внаслідок атаки двоє людей померли

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Шевченківському районі зафіксували влучання по території дитячої залізниці. Загинула жінка, яка очолювала залізницю (вона була призначена лише два тижні тому). Ще 12 людей отримали поранення та зазнали гострого шоку.

Інший авіаційний боєприпас розірвався над будинком. Двоє чоловіків отримали поранення.

У Київському районі КАБ поцілив по приватному житловому сектору: пошкоджено будинки та господарські будівлі. Постраждали пʼять людей: двоє жінок та двоє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки — гостра реакція на стрес.

Також стало відомо, що в лікарні помер 62-річний чоловік, який отримав поранення увечері 7 червня.

Нагадаємо, що росіяни 7 червня росіяни атакували Харків авіабомбами. Повідомлялось, що внаслідок атаки восьмеро людей госпіталізовані. Серед них 14-річний хлопець. Троє з постраждалих тяжко поранені.