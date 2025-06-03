12:17  03 июня
В Сумах объявлен двухдневный траур по жертвам атаки РФ
10:59  03 июня
В Харькове задержан российский агент, служивший в Нацгвардии
08:25  03 июня
В Генштабе ВСУ обнародовали потери окупантов за минувшие сутки
UA | RU
UA | RU
03 июня 2025, 10:59

В Харькове задержан российский агент, служивший в Нацгвардии

03 июня 2025, 10:59
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины при содействии МВД и Нацгвардии задержала в Харькове российского агента

Как передает RegioNews, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам дела, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.

Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки России по локациям "своего" подразделения.

"Находясь в должности командира взвода, он "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу. Также агент должен передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты в батальон", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на Харьковщине россияне убили троих гражданских и шестеро ранили.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ агент рф Нацгвардия спецоперация задержание Харьков
В Харьковской области осудили мужчину, который передавал знакомому с РФ данные об ВСУ
03 июня 2025, 00:55
В мае россияне более 60 раз обстреляли Харьков
01 июня 2025, 18:33
В Харькове пьяный военный стрелял в подростков, услышав слово "ТЦК"
30 мая 2025, 05:05
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
На Житомирщине мужчина с ножом напал на прохожего и полицейского
03 июня 2025, 13:09
Зеленский отреагировал на российский террор в Сумах
03 июня 2025, 12:41
Операция "Паутина" и переговоры в Стамбуле. Чего ждать дальше?
03 июня 2025, 12:19
В Сумах объявлен двухдневный траур по жертвам атаки РФ
03 июня 2025, 12:17
Расследование Bihus.info: в команде Тимура Ткаченко – фигурант дела НАБУ
03 июня 2025, 12:03
Известную украинскую спортсменку номинировали на престижную международную премию
03 июня 2025, 11:59
Предательницу, которая во время оккупации Харьковщины работала в "народной милиции", приговорили к 15 годам заключения
03 июня 2025, 11:46
Армия РФ ударила по инфраструктуре Краматорска и оставила тысячи людей без газа
03 июня 2025, 11:39
Россияне запустили по Украине более сотни дронов: сколько сбило ПВО
03 июня 2025, 11:36
Смертельный обстрел Сум: уже 3 погибших и 20 раненых
03 июня 2025, 11:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »