В Харькове задержан российский агент, служивший в Нацгвардии

фото: СБУ

Служба безопасности Украины при содействии МВД и Нацгвардии задержала в Харькове российского агента

Как передает RegioNews, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам дела, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.

Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки России по локациям "своего" подразделения.

"Находясь в должности командира взвода, он "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу. Также агент должен передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты в батальон", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на Харьковщине россияне убили троих гражданских и шестеро ранили.