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30 мая 2025, 05:05

В Харькове пьяный военный стрелял в подростков, услышав слово "ТЦК"

30 мая 2025, 05:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харькове мобилизованный военнослужащий признан виновным в стрельбе из пневматического оружия по подросткам. Причиной агрессии стало то, что юноши якобы назвали его "ТЦКшником". Мужчина получил 3 года и 1 месяц лишения свободы

Об этом говорится в приговоре Салтовского районного суда Харькова, вынесенном 19 мая 2025 года, передает RegioNews.

Инцидент произошел в начале марта, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как установило следствие, в тот вечер мужчина праздновал 8 марта вместе с сестрой, употребляя алкоголь. Затем он отправился в магазин за очередной бутылкой, где встретил приятеля. Во время разговора на улице они заметили двух юношей, которые что-то обсуждали между собой и смеялись.

По словам обвиняемого, ему показалось, что ребята смеются над ним, особенно после того, как услышал слово "ТЦК". Мужчина в форме воспринял это как оскорбление. В ответ он сначала выстрелил в воздух из пневматического пистолета, а затем начал стрелять в разные стороны.

Во время судебного заседания военный признал вину и объяснил свои действия состоянием алкогольного опьянения.

"Я в них не целился, потому что если бы целился, то попал бы, поскольку хорошо стреляю", - заявил подсудимый.

Суд учел искреннее раскаяние, а также желание мужчины вернуться в ряды ВСУ. Однако за незаконное использование оружия и создание опасной ситуации ему назначили наказание — 3 года и 1 месяц лишения свободы.

Напомним, в Харькове будут судить работника ТЦК, ударившего забронированного учителя "Защиты Отечества" во время проверки документов.

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