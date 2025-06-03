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03 июня 2025, 00:55

В Харьковской области осудили мужчину, который передавал знакомому с РФ данные об ВСУ

03 июня 2025, 00:55
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В Харьковской области получил приговор российский агент. Он передавал данные о расположении военной техники ВСУ своему знакомому с РФ

Об этом сообщает "Судебный Курьер", передает RegioNews.

В Харькове гражданин признан виновным в государственной измене. Ранее он проживал в городе Берестин (бывшее название – Красноград), и там присоединился к агентурно-информаторской сети.

Своему куму, живущему в РФ, мужчина посылал скриншоты карты с точными координатами расположения личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины. Россиянин передавал информацию родственнику знакомому, проживающему на оккупированной Донбассе и могу быть причастен к незаконным вооруженным формированиям РФ.

На суде мужчина свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией всего имущества.

Напомним, ранее в Полтавской области задержали корректировщика РФ. Мужчина собирал координаты заведений, где раненые украинские воины проходят реабилитацию.

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