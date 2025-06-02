В ГСЧС показали последствия комбинированной атаки по Харькову и области
Сегодня утром враг нанес комбинированные удары по Харькову и области, применив беспилотники и баллистические ракеты
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Так, в Харькове, в Холодногорском районе удары дронов разрушили производственно-складское здание частного предприятия, а также повредили частные дома в жилом секторе.
В Киевском районе в результате попадания баллистических ракет повреждены фасады многоэтажек, общежития и транспортной инфраструктуры.
В Чугуеве удары беспилотников привели к разрушению и пожару в неэксплуатированном складском здании.
Напомним, в ночь на 2 июня Харьков подвергся массированной атаке со стороны российских войск. Город был обстрелян беспилотниками и баллистическими ракетами. Пострадали шесть человек, среди которых семилетний мальчик.
Ранее сообщалось, что этой ночью Россия запустила по Украине 84 средства воздушного нападения.