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02 июня 2025, 10:24

В ГСЧС показали последствия комбинированной атаки по Харькову и области

02 июня 2025, 10:24
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Сегодня утром враг нанес комбинированные удары по Харькову и области, применив беспилотники и баллистические ракеты

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в Харькове, в Холодногорском районе удары дронов разрушили производственно-складское здание частного предприятия, а также повредили частные дома в жилом секторе.

В Киевском районе в результате попадания баллистических ракет повреждены фасады многоэтажек, общежития и транспортной инфраструктуры.

В Чугуеве удары беспилотников привели к разрушению и пожару в неэксплуатированном складском здании.

Напомним, в ночь на 2 июня Харьков подвергся массированной атаке со стороны российских войск. Город был обстрелян беспилотниками и баллистическими ракетами. Пострадали шесть человек, среди которых семилетний мальчик.

Ранее сообщалось, что этой ночью Россия запустила по Украине 84 средства воздушного нападения.

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