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02 червня 2025, 10:24

У ДСНС показали наслідки комбінованої атаки по Харкову та області

02 червня 2025, 10:24
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фото: ДСНС Харківщини
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Сьогодні вранці ворог завдав комбінованих ударів по Харкову та області, застосувавши безпілотники та балістичні ракети

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у Харкові, в Холодногірському районі, удари дронів зруйнували виробничо-складську будівлю приватного підприємства, а також пошкодили приватні будинки у житловому секторі.

У Київському районі внаслідок влучання балістичних ракет пошкоджені фасади багатоповерхівок, гуртожитку та транспортної інфраструктури.

У Чугуєві удари безпілотників призвели до руйнації та пожежі в неексплуатованій складській будівлі.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ. Місто обстріляли безпілотниками та балістичними ракетами. Постраждало шестеро осіб, серед яких семирічний хлопчик.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі Росія запустила по Україні 84 засоби повітряного нападу.

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