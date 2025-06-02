У ДСНС показали наслідки комбінованої атаки по Харкову та області
Сьогодні вранці ворог завдав комбінованих ударів по Харкову та області, застосувавши безпілотники та балістичні ракети
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Так, у Харкові, в Холодногірському районі, удари дронів зруйнували виробничо-складську будівлю приватного підприємства, а також пошкодили приватні будинки у житловому секторі.
У Київському районі внаслідок влучання балістичних ракет пошкоджені фасади багатоповерхівок, гуртожитку та транспортної інфраструктури.
У Чугуєві удари безпілотників призвели до руйнації та пожежі в неексплуатованій складській будівлі.
Нагадаємо, у ніч на 2 червня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ. Місто обстріляли безпілотниками та балістичними ракетами. Постраждало шестеро осіб, серед яких семирічний хлопчик.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі Росія запустила по Україні 84 засоби повітряного нападу.