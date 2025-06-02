У ДСНС показали наслідки комбінованої атаки по Харкову та області

фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні вранці ворог завдав комбінованих ударів по Харкову та області, застосувавши безпілотники та балістичні ракети

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у Харкові, в Холодногірському районі, удари дронів зруйнували виробничо-складську будівлю приватного підприємства, а також пошкодили приватні будинки у житловому секторі.

У Київському районі внаслідок влучання балістичних ракет пошкоджені фасади багатоповерхівок, гуртожитку та транспортної інфраструктури.

У Чугуєві удари безпілотників призвели до руйнації та пожежі в неексплуатованій складській будівлі.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ. Місто обстріляли безпілотниками та балістичними ракетами. Постраждало шестеро осіб, серед яких семирічний хлопчик.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі Росія запустила по Україні 84 засоби повітряного нападу.