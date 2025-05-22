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22 мая 2025, 14:09

Бойцы бригады "Форпост" уничтожили спецмашину окупантов в Харьковской области

22 мая 2025, 14:09
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фото: ГПСУ
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Украинские пограничники продолжают уничтожать оккупантов на Волчанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Бойцы бригады "Форпост" нанесли удар по враждебной реактивной системе залпового огня "Солнцепок" на Волчанском направлении. Цель была повреждена с помощью ударного FPV-дрона.

Операция стала частью системной работы подразделения по уничтожению огневых средств противника в этом направлении. В бригаде отмечают, что уничтожение подобной техники ослабляет артиллерийские возможности российских войск.

Напомним, на Волчанском и Купянском направлениях фиксируется активизация россиян.

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