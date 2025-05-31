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31 мая 2025, 14:25

Враг значительно активизировался и наступает на Запорожском направлении, — Сырский

31 мая 2025, 14:25
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фото: t.me/osirskiy
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Оккупационные российские войска сосредоточились и давят на пяти направлениях фронта. Захватчики значительно активизировались и наступают на Запорожском направлении

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

"Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия", - заявил он.

Александр Сырский подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать армию оккупантов, нанося ей ощутимые потери.

В настоящее время ВСУ усиливают резервы для повышения устойчивости обороны на угрожающих направлениях. Также украинские защитники проводят активные действия по улучшению тактического положения на территории РФ.

"Максимально уничтожаем врага еще на подходе к нашим позициям. Активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы — наносим оккупантам комплексного огневого поражения. Только за май, по состоянию на 31 число, российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава", — добавил главком.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 250 российских захватчиков.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российская армия уже лишилась более 190 тысяч солдат.

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