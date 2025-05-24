фото: ГПСУ

Бойцы ГПСУ в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по отпору российским войскам на севере Харьковщины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На Волчанском направлении ударно-разведывательная группа БпЛА бригады "Гарт" во время работы на дроне Vampire выследила вражеский автомобиль, который двигался к позициям оккупантов в лесополосе. Когда тот прибыл к месту назначения, бойцы сбросили на него боеприпас.

Также дронари подразделения уничтожили две камеры видеонаблюдения врага, две антенны, средства РЭБ и РЭР и противотанковый ракетный комплекс "Корсар" на огневой позиции. Обезврежены семеро оккупантов.

Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили технику, артиллерию и ликвидировали более 100 оккупантов.