Українські дронарі знищили спостережні пункти та артилерію окупантів під Вовчанськом

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На Вовчанському напрямку воїни розвідувально-ударної групи підрозділу "Falcon" бригади "Гарт" успішно відпрацювали по координатами загарбників

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Під час бойової роботи на Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" вистежили та завдали вогневих уражень по транспортному засобу ворога, двох гарматах "Д-30" та місцях запуску безпілотників противника", — йдеться у повідомленні.

Також під удар українських дронарів і мінометників потрапили спостережні пункти та вогневі позиції окупантів.

Нагадаємо, прикордонники показали вдале полювання на росіян поблизу Вовчанська.

Раніше українські воїни завдали удару по ворожій реактивній системі залпового вогню "Солнцепьок" на Вовчанському напрямку.