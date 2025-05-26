На Харьковщине мужчина покончил с собой после ужасного ДТП

фото: Национальная полиция

В Харьковской области в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина и трехлетний ребенок

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 25 мая, на автодороге Харьков-Ахтырка, вблизи села Крупчино Богодуховского района.

Предварительно установлено, что водитель Hyundai Tucson, выполняя обгонный маневр, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением. Это привело к столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo, после чего Hyundai столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Renault Magnum с полуприцепом.

В результате аварии на месте погибли два пассажира Hyundai – 45-летняя женщина и трехлетняя девочка.

Водитель Hyundai, находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, совершил самоубийство. Водители других автомобилей испытали сильный стрессовый шок.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, на Черкащине автомобиль врезался в дерево, погибла 16-летняя девушка.