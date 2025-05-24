Россияне атаковали авиабомбами село на Харьковщине: одна женщина погибла, еще двое пострадали
В субботу, 24 мая, около 4:05 российская армия нанесла серию авиационных ударов по селу Ольховатка Купянского района
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Поврежден ряд частных домовладений, хозяйственные постройки.
В результате авиаударов погибла 77-летняя женщина. 61-летняя жительница получила ранения. Еще одна женщина, которой 79 лет, испытала острую реакцию на стресс.
Правоохранители зафиксировали последствия вражеской атаки.
Напомним, поздно вечером 23 мая россияне ударили ФАБом по Константиновке в Донецкой области. Погибла женщина, три человека получили ранения.
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