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24 мая 2025, 14:53

Россияне атаковали авиабомбами село на Харьковщине: одна женщина погибла, еще двое пострадали

24 мая 2025, 14:53
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фото: прокуратура
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В субботу, 24 мая, около 4:05 российская армия нанесла серию авиационных ударов по селу Ольховатка Купянского района

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Поврежден ряд частных домовладений, хозяйственные постройки.

В результате авиаударов погибла 77-летняя женщина. 61-летняя жительница получила ранения. Еще одна женщина, которой 79 лет, испытала острую реакцию на стресс.

Правоохранители зафиксировали последствия вражеской атаки.

Напомним, поздно вечером 23 мая россияне ударили ФАБом по Константиновке в Донецкой области. Погибла женщина, три человека получили ранения.

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