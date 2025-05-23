фото: Харьковская областная прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили по Печенегам около 04:00. В результате атаки РФ возникли пожары, повреждены здания и имущество гражданских предприятий. Предварительно, для обстрела захватчики использовали БпЛА "Герань-2".

"66-летний охранник одного из находившихся под ударом предприятий получил ранение и острый шок. Его госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, ночью 23 мая РФ совершила массированную атаку БпЛА на Полтавскую область. На местах "прилетов" возникли пожары, есть разрушения. Пострадал человек.