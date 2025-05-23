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23 мая 2025, 10:20

Оккупанты ударили по поселку на Харьковщине дронами "Герань-2": есть пострадавший

23 мая 2025, 10:20
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Сегодня, 23 мая, российские войска атаковали ударными дронами поселок Печенеги Чугуевского района. Из-за вражеских обстрелов пострадал мирный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили по Печенегам около 04:00. В результате атаки РФ возникли пожары, повреждены здания и имущество гражданских предприятий. Предварительно, для обстрела захватчики использовали БпЛА "Герань-2".

"66-летний охранник одного из находившихся под ударом предприятий получил ранение и острый шок. Его госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, ночью 23 мая РФ совершила массированную атаку БпЛА на Полтавскую область. На местах "прилетов" возникли пожары, есть разрушения. Пострадал человек.

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