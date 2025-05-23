Россияне убили 3 и ранили 4 жителей Донецкой области

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 22 мая, российская армия убила троих жителей Донецкой области. Также четверо гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, вчера россияне убили людей в Константиновке, Покровске и Райгородке. Из-за вражеских обстрелов еще четыре человека получили ранения.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 218 погибших и 7 161 пострадавший) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера россияне обстреляли город Константиновка и поселок Райгородок Краматорского района. В результате вражеских ударов погибли два гражданских, еще два человека получили ранения.