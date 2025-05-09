Фото: Нацполиция

В Харьковской области разоблачили мужчину, который работал на российские спецслужбы. Ему давали задачу шпионить за украинскими военными

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харьковской области разоблачили 38-летнего мужчину, который активно поддерживал в соцсетях российского диктатора Путина. Впоследствии он заинтересовал российские спецслужбы. Его в онлайн-режиме завербовали представители ФСБ. После этого мужчина начал шпионить в пользу РФ.

Россияне давали ему задачу информировать их о движении, перемещении и расположении ВСУ на территории Харьковской области. Теперь мужчина получил подозрение от правоохранителей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала жителей Киева, Днепра и Хмельницкой области. Они распространяли в соцсетях фейковые видео, записанные в российском плену, где украинских военнослужащих заставляли озвучивать призывы к сложению оружия, неповиновению командованию и прекращению участия в боевых действиях.