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03 мая 2025, 01:30

В Харьковской области поружье "зооволонтеров" шпионили за ВСУ

03 мая 2025, 01:30
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Фото: прокуратура
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В Харьковской области вынесли приговор мужу и его жене. Они работали на российские спецслужбы

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В Харьковской области осудили супругов российских агентов. Это 52-летняя женщина и 61-летний мужчина. Им назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным правоохранителей, безработные муж и жена нигде не работали. Однако они "нашли" работу у врага. Они собирали информацию о местах дислокации украинских военных и техники для врага.

Агенты РФ притворялись зооволонтерами для прикрытия. На самом же деле они выискивали, где находится личный состав Сил обороны, места стационарного лечения раненых украинских защитников и техники для врага.

Завербовал их знакомый, куратором по Харьковскому направлению. Он находится на временно оккупированной территории и работает со спецслужбами РФ. Все "отчеты" предатели передавали через мессенджеры.

Напомним, ранее разоблачили жителей Тернопольской и Запорожской областей. Они во Львове по заказу российских спецслужб подожгли объект на железной дороге.

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агент рф
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