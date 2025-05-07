Призывали военных сложить оружие: на Прикарпатье разоблачили вражеских агентов

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Трое украинцев — жители Киева, Днепра и Хмельницкой области — попали в поле зрения Службы безопасности Украины за участие во враждебных информационно-психологических операциях (ИПСО)

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленники заведомо распространяли дезинформацию, направленную на подрыв обороноспособности Украины.

Подозреваемые распространяли в соцсетях фейковые видео, записанные в российском плену, где украинских военнослужащих заставляли озвучивать призывы к сложению оружия, неповиновению командованию и прекращению участия в боевых действиях.

В частности, они участвовали в распространении контента в рамках спецоперации РФ под названием "Украина пропадает без вести".

Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

По решению суда, всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении коллаборантам из Луганщины, которые пытали украинских военных.