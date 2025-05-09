15:47  09 травня
Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними
13:29  09 травня
У Чернігові чоловік із ножем погрожував військовим ТЦК
12:35  09 травня
На Сумщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: водії згоріли живцем
UA | RU
UA | RU
09 травня 2025, 16:47

На Харківщині викрили чергового агента РФ

09 травня 2025, 16:47
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Харківщині викрили чоловіка, який працював на російські спецслужби. Йому давали завдання шпигувати за українськими військовими

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

На Харківщині викрили 38-річного чоловіка, який активно підтримував в соцмережах російського диктатора Путіна. Згодом він зацікавив російські спецслужби. Його в онлайн режимі завербували представники ФСБ. Після цього чоловік почав шпигувати на користь РФ.

Росіяни давали йому завдання інформувати їх про рух, переміщення та розташування ЗСУ на території Харківської області. Тепер чоловік отримав підозру від правоохоронців. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала жителів Києва, Дніпра та Хмельниччини. Вони поширювали у соцмережах фейкові відео, записані в російському полоні, де українських військовослужбовців змушували озвучувати заклики до складання зброї, непокори командуванню та припинення участі у бойових діях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф
"Зливав" позиції ЗСУ на Харківщині: російському "кроту" загрожує довічне
07 травня 2025, 06:40
СБУ затримала російського інформатора, який готував удари по Миколаєву
05 травня 2025, 12:55
На Харківщині поружжя "зооволонтерів" шпигували за ЗСУ
03 травня 2025, 01:30
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Від 7 до 17 тис. доларів: в Одесі правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон
09 травня 2025, 18:40
На Буковині прикордонники затримали зловмисників, які за 8500 доларів мали переправити "клієнта" до Румунії
09 травня 2025, 18:12
На Тернопільщині неповнолітні пошкодили дорожні знаки, їх затримала поліція
09 травня 2025, 17:56
Підземне відкриття: на Тернопільщині знайшли нову печеру
09 травня 2025, 17:56
Посвідчення для хвостатого: нова послуга в ЦНАПах Києва
09 травня 2025, 17:41
Батько-одинак має право виїхати за кордон: Львівський суд скасував чоловіку заборону про невиїзд
09 травня 2025, 17:37
Українські прикордонники знищили ворожу спецтехніку на Донеччині
09 травня 2025, 17:31
На параді у Москві поруч з Путіним посадили воєнного злочинця, який захоплював Маріуполь
09 травня 2025, 17:19
Без ЦНАПу і паперів: у застосунок "Дія" повернули популярні послуги
09 травня 2025, 16:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Всі блоги »