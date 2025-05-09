Фото: Нацполіція

На Харківщині викрили чоловіка, який працював на російські спецслужби. Йому давали завдання шпигувати за українськими військовими

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

На Харківщині викрили 38-річного чоловіка, який активно підтримував в соцмережах російського диктатора Путіна. Згодом він зацікавив російські спецслужби. Його в онлайн режимі завербували представники ФСБ. Після цього чоловік почав шпигувати на користь РФ.

Росіяни давали йому завдання інформувати їх про рух, переміщення та розташування ЗСУ на території Харківської області. Тепер чоловік отримав підозру від правоохоронців. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала жителів Києва, Дніпра та Хмельниччини. Вони поширювали у соцмережах фейкові відео, записані в російському полоні, де українських військовослужбовців змушували озвучувати заклики до складання зброї, непокори командуванню та припинення участі у бойових діях.