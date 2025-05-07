"Сливал" позиции ВСУ на Харьковщине: российскому "кроту" грозит пожизненное

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В Харьковской области Служба безопасности задержала контрактника одной из бригад ВСУ, работавшего на российскую военную разведку (ГРУ). Вражескому агенту грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, предатель "сливал" оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении.

"Крот" выходил на куратора из российского ГРУ и передавал ему координаты своего и других подразделений по передовой. Больше всего оккупантов интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

Для коммуникации с российским спецслужбом "крот" использовал голосовые сообщения, которые диктовал в анонимном чате. По геолокациям агента войск РФ готовили ракетно-бомбовые удары. Перед началом обстрелов предатель должен был выходить из периметра огневого поражения.

СБУ заблаговременно разоблачила вражеские планы и задержала предателя возле линии боевого столкновения. В ходе обыска у злоумышленника изъяли два телефона, которые он использовал для коммуникации с российским ГРУ.

По данным следствия, оккупанты дистанционно завербовали контрактника в январе 2025 года. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львовской области задержали инструктора Яворивского полигона, который готовил ликвидацию командиров ВСУ.