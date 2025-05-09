В Харькове вместо предмета "Защита Украины" будут преподавать начальную общевоенную подготовку

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С 1 сентября 2025 года в украинских школах вместо предмета "Защита Украины" будут преподавать начальную общевойсковую подготовку. В Харькове эти занятия будут проходить в определенных учебных заведениях

Об этом во время пресс-конференции 8 мая рассказала директор городского департамента образования Ольга Деменко, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По ее словам, учащиеся будут проходить и теорию, и практику, а также домедицинскую подготовку.

"Мы хотим создать опорные школы, где есть, например, тир, современный кабинет по этому предмету, стадион, полоса препятствий, где есть мощные преподаватели, в том числе мы сейчас привлекаем и ветеранов, если они имеют соответствующее образование", - сообщила Деменко.

Как сообщалось, в Харькове с начала войны родилось более 8 тысяч малышей.