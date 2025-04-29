В Харькове с начала войны родилось более 8 тысяч малышей

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За прошедшую неделю в Харькове родилось 50 детей, после начала полномасштабной войны РФ против Украины - более восьми тысяч малышей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 17 по 23 апреля в областном центре Харьковской области появились на свет 50 малышей. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 19 мальчиков и 31 девочка, в том числе две двойни.

"В целом с начала войны в Харькове появился на свет 8021 ребенок", - говорится в сообщении.

Напомним, за предыдущую неделю в Харькове родилось 55 детей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве родился первый ребенок, родители которого вылечили бесплодие.