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08 мая 2025, 04:15

В селе на Харьковщине нашли неразорвавшуюся российскую авиабомбу КАБ-500

08 мая 2025, 04:15
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фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
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После вражеского обстрела жители Грушковки Купянского района обнаружили на территории села вражескую авиационную бомбу, что не сдетонировала. Смертоносный боеприпас обезвредили саперы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Пиротехники ГСЧС при обследовании территории обнаружили авиационную бомбу "КАБ-500".

"Из-за высокого уровня угрозы ее осторожно изъяли и транспортировали на специально определенную площадку, где успешно обезвредили", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили двойную боевую часть российской крылатой ракеты.

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