В селе на Харьковщине нашли неразорвавшуюся российскую авиабомбу КАБ-500
После вражеского обстрела жители Грушковки Купянского района обнаружили на территории села вражескую авиационную бомбу, что не сдетонировала. Смертоносный боеприпас обезвредили саперы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Пиротехники ГСЧС при обследовании территории обнаружили авиационную бомбу "КАБ-500".
"Из-за высокого уровня угрозы ее осторожно изъяли и транспортировали на специально определенную площадку, где успешно обезвредили", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили двойную боевую часть российской крылатой ракеты.
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