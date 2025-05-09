У Харкові замість предмету "Захист України" викладатимуть початкову загальновійськову підготовку

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З 1 вересня 2025 року в українських школах замість предмета "Захист України" викладатимуть початкову загальновійськову підготовку. У Харкові ці заняття будуть проходити у визначених навчальних закладах

Про це під час пресконференції 8 травня розповіла директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко, передає RegioNews із посиланням на Суспільне.

За її словами, учні проходитимуть і теорію, і практику, а також домедичну підготовку.

"Ми хочемо створити опорні школи, де є, наприклад, тир, сучасний кабінет з цього предмету, стадіон, смуга перешкод, де є потужні викладачі, в тому числі ми зараз залучаємо і ветеранів, якщо вони мають відповідну освіту", - повідомила Деменко.

Як повідомлялось, в Харкові від початку війни народилося понад 8 тисяч малюків.