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Получил приговор мужчина, который соврал полицейским о якобы минировании мостов в Харькове. Известно, что в тот момент он был нетрезв

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел осенью прошлого года. Мужчина в пьяном состоянии позвонил полицейским и сообщил о якобы заложенной взрывчатке на трех мостах в Харькове. Правоохранители немедленно выехали на проверки в разных районах города. Однако ни одной взрывчатки нигде не было.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что был пьян и сознавал, что говорил ложь. Суд назначил ему четыре года лишения свободы с испытательным сроком три года.

Также его обязали регулярно являться в орган пробации для регистрации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без разрешения. В частности, он заплатит государству 4,7 тысячи гривен расходов на проведение экспертизы видео- и аудиозаписи его звонка.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили 26-летнего безработного мужчину, который сообщил о якобы минировании торгового центра. Взрывчатки никто не нашел. За ложное сообщение мужчина был задержан.