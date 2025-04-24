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В суд направили обвинительный акт в отношении 24-летнего мужчины по факту ложного сообщения о подготовке взрыва

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В марте этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Днестровского района области позвонил на спецлинию "102" и сообщил о заминировании райотдела полиции.

Сотрудники взрывотехнической и кинологической служб ни одной взрывчатки в здании не нашли.

Отмечается, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако на путь исправления не стал.

Напомним, ранее на Прикарпатье задержали "минерку", которая угрожала взрывами в больнице.