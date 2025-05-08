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08 травня 2025, 15:55

Змусив поліцію перевіряти всі мости в Харкові: суд виніс вирок псевдомінеру

08 травня 2025, 15:55
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Отримав вирок чоловік, який збрехав поліцейським про нібито мінування мостів у Харкові. Відомо, що в той момент він був нетверезим

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Сам інцидент стався восени минулого року. Чоловік у п'яному стані зателефонував поліцейським та повідомив про нібито закладену вибухівку на трьох мостах у Харкові. Правоохоронці негайно виїхали на перевірки в різних районах міста. Проте жодної вибухівки ніде не було.

На суді чоловік повністю визнав свою провину. Він пояснив, що був п'яним і усвідомлював, що казав неправду. Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.

Також його зобов'язали регулярно з’являтися до органу пробації для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без дозволу. Зокрема, він заплатить державі 4,7 тисячі гривень витрат на проведення експертизи відео- та аудіозапису його дзвінка.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили 26-річного безробітного чоловіка, який повідомив про нібито мінування торгового центру. Вибухівки ніхто не знайшов. За неправдиве повідомлення чоловіка затримали.

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