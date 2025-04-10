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На Киевщине задержали браконьера с уловом на 700 тысяч гривен
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10 апреля 2025, 05:38

На Киевщине задержали браконьера с уловом на 700 тысяч гривен

10 апреля 2025, 05:38
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фото: полиция
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Мужчина в селе Саливонки Белоцерковского района незаконно выловил более 440 рыбин

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Браконьер ловил рыбу с помощью сеток. Общая сумма нанесенного ущерба государству составляет более 706 тысяч гривен.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности, выловленную рыбу и орудие лова.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области задержали браконьеров, которые наловили рыбы и раков более чем на 2 миллиона гривен.

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