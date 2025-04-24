13:30  24 апреля
В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура
12:52  24 апреля
В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
06:10  24 апреля
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 13:09

На Киевщине задержали браконьера с уловом почти на 200 тысяч гривен

24 апреля 2025, 13:09
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

На днях правоохранители задокументировали факт незаконного лова рыбы в селе Мощун Бучанского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина незаконно ловил рыбу с помощью сеток. Предварительно, сумма нанесенного ущерба государству составляет около 200 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области задержали браконьеров, которые наловили рыбы и раков более чем на 2 миллиона гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
задержание Киевская область браконьеры рыба улов
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура
24 апреля 2025, 13:30
В одном из пунктов пропуска во Львовской области начали действовать ограничения
24 апреля 2025, 13:29
Завтра в Украине ожидается до +27 градусов
24 апреля 2025, 13:15
В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
24 апреля 2025, 12:52
Россияне продолжают обстрелы Донетчины: трое погибших, семь раненых
24 апреля 2025, 12:37
В одной из гостиниц Тернополя обнаружили группу иностранцев-нелегалов: что известно
24 апреля 2025, 12:29
Пограничники удачно отработали по позициям оккупантов на Волчанском направлении
24 апреля 2025, 12:20
В Ровенской области задержали местного жителя, который за 300 000 грн помогал мужчинам бежать из Украины
24 апреля 2025, 12:19
В Сумской области пограничники уничтожили вражеские беспилотники
24 апреля 2025, 11:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »