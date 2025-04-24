На Киевщине задержали браконьера с уловом почти на 200 тысяч гривен
На днях правоохранители задокументировали факт незаконного лова рыбы в селе Мощун Бучанского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Мужчина незаконно ловил рыбу с помощью сеток. Предварительно, сумма нанесенного ущерба государству составляет около 200 тысяч гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области задержали браконьеров, которые наловили рыбы и раков более чем на 2 миллиона гривен.
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура
24 апреля 2025, 13:30В одном из пунктов пропуска во Львовской области начали действовать ограничения
24 апреля 2025, 13:29Завтра в Украине ожидается до +27 градусов
24 апреля 2025, 13:15В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
24 апреля 2025, 12:52Россияне продолжают обстрелы Донетчины: трое погибших, семь раненых
24 апреля 2025, 12:37В одной из гостиниц Тернополя обнаружили группу иностранцев-нелегалов: что известно
24 апреля 2025, 12:29Пограничники удачно отработали по позициям оккупантов на Волчанском направлении
24 апреля 2025, 12:20В Ровенской области задержали местного жителя, который за 300 000 грн помогал мужчинам бежать из Украины
24 апреля 2025, 12:19В Сумской области пограничники уничтожили вражеские беспилотники
24 апреля 2025, 11:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все блоги »