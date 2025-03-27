13:11  27 марта
Трагедия в Ровенской области: 5-летний мальчик выпал из окна
14:25  27 марта
В Николаевской области полиция усилила меры безопасности: в чем причина
07:23  27 марта
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
UA | RU
UA | RU
27 марта 2025, 14:42

В Одесской области браконьеры наловили рыбы почти на 750 тыс. грн

27 марта 2025, 14:42
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские разоблачили трех мужчин в браконьерстве на озере Ялпуг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Обнаружили рыболовов на берегу водоема во время патрулирования сотрудники водной полиции Измаильского районного отдела полиции совместно с пограничниками и Одесским рыбоохранным патрулем.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли у правонарушителей в качестве вещественных доказательств 750 метров лесной сетки и более 100 единиц рыбы, среди которой карась, сазан, окунь и 27 раков. По предварительным подсчетам специалистов-экологов, мужчины нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму более 270 тысяч гривен.

Еще одного правонарушителя, 25-летнего жителя Измаильского района, правоохранители обнаружили на следующий вечер, когда тот уже складывал в собственный автомобиль рыбу и орудие лова. Стражи порядка изъяли в качестве доказательств противоправной деятельности две лесные сетки длиной 150 метров, резиновый рыбацкий костюм и 295 единиц рыбы, среди которых карась, плоскирка, сом, щука. Предварительно, нанесенный государству ущерб составил 475 тысяч гривен.

Рыбу передали на хранение в специализированное предприятие.

Напомним, в Одесской области из окна многоэтажки выпала женщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область браконьеры рыба нарушение
В Одессе стражи порядка задержали 42-летнего торговца оружием
27 марта 2025, 14:10
В Одесской области полицейские задержали таксиста с двумя пассажирами, пытавшимися незаконно пересечь государственную границу
26 марта 2025, 13:52
В Одессе стражи порядка разоблачили врача, который за 2300 долларов делал документы об инвалидности
25 марта 2025, 19:15
Все новости »
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
В Херсоне под российские обстрелы попала "скорая": пострадали медики
27 марта 2025, 15:35
Пограничники "поджарили" пушку и укрытие оккупантов на Юге
27 марта 2025, 15:25
Россияне массированно обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненый
27 марта 2025, 15:15
РФ готовится к новому наступлению - Зеленский
27 марта 2025, 15:13
В МВД рассказали, сколько украинских территорий уже удалось разминировать
27 марта 2025, 14:54
В Киеве молодчики избили мужчину и угнали его Land Rover
27 марта 2025, 14:30
В Николаевской области полиция усилила меры безопасности: в чем причина
27 марта 2025, 14:25
В Одессе стражи порядка задержали 42-летнего торговца оружием
27 марта 2025, 14:10
Полицейские эвакуировали 7 жителей Краснополья, среди них двое детей
27 марта 2025, 13:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »