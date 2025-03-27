В Одесской области браконьеры наловили рыбы почти на 750 тыс. грн

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Обнаружили рыболовов на берегу водоема во время патрулирования сотрудники водной полиции Измаильского районного отдела полиции совместно с пограничниками и Одесским рыбоохранным патрулем.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли у правонарушителей в качестве вещественных доказательств 750 метров лесной сетки и более 100 единиц рыбы, среди которой карась, сазан, окунь и 27 раков. По предварительным подсчетам специалистов-экологов, мужчины нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму более 270 тысяч гривен.

Еще одного правонарушителя, 25-летнего жителя Измаильского района, правоохранители обнаружили на следующий вечер, когда тот уже складывал в собственный автомобиль рыбу и орудие лова. Стражи порядка изъяли в качестве доказательств противоправной деятельности две лесные сетки длиной 150 метров, резиновый рыбацкий костюм и 295 единиц рыбы, среди которых карась, плоскирка, сом, щука. Предварительно, нанесенный государству ущерб составил 475 тысяч гривен.

Рыбу передали на хранение в специализированное предприятие.

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