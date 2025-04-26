Вражеские удары по Харькову и области: среди раненых – 14-летний парень

фото: Национальная полиция

Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковщине, используя управляемые авиабомбы, артиллерию, БпЛА, FPV-дроны и РСЗО

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Так под обстрелами оказались Харьков, Изюмский, Харьковский и Купянский районы. В результате атак повреждены частные дома, многоэтажки, административные здания, гаражи, складские помещения и дороги.

В субботу, 26 апреля, в Харькове вражеский БпЛА попал в проезжую часть города, повредив остекление в многоэтажках. В ходе атаки 14-летний парень получил стрессовую реакцию.

Также из-за попадания БПЛА в Харьковском районе произошел пожар на складе, в результате которого пострадали двое мужчин, которых госпитализировали.

25 апреля полиция осуществила 27 осмотров мест событий и зарегистрировала 24 уголовных производства.

Напомним, армия РФ в ночь на 26 апреля атаковала Украину 114 дронами и тремя ракетами, в том числе "Ониксом".

В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.